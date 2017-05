"Nu iti cere niciodata iertare pentru sentimentele pe care le afisezi. Atunci cand faci acest lucru tu iti ceri practic iertare pentru adevarul din tine. Si putini oameni au puterea sa puna in palma altcuiva emotii, intr-o lume plina de masti si suflete goale. Sunt putine lacrimi sincere pe pamant." - Marin Preda, Cel mai iubit dintre pamanteni

1. Nu iti cere scuze pentru ca spui ceea ce simti. Fie ca este ceva bun sau rau. Nu iti cere niciodata scuze pentru onestitatea sau sentimentele tale.

2. Nu iti cere scuze pentru ca incerci sa iti protejezi inima, fie pentru ca esti prea atent la alegerile pe care le faci, fie pentru ca te grabesti prea tare. Uneori esti singura care stie cum sa isi vindece sufletul.

3. Nu iti cere scuze nici pentru faptul ca iti urmezi inima. Nu iti cere scuze pentru ca iei anumite decizii care te pot face fericita. Chiar daca poti dezamagi unele persoane din viata ta, asculta-ti instinctul. Daca sufletul iti spune ca acesta este drumul pe care trebuie sa mergi, nu mai sta pe ganduri. Nu ar trebui sa te simti vinovata pentru ca vrei sa iti gasesti linistea sufleteasca.

4. Nu iti cere scuze pentru ca te porti cu o persoana asa cum si ea se poarta cu tine.

5. Nu iti cere scuze pentru vulnerabilitatea ta. Pentru ca plangi cand esti suparata, pentru ca ai nevoie de spatiu cand esti confuza sau pentru modul in care alegi sa iti vindeci sufletul ranit.

6. Nu iti cere scuze pentru ca ai fost o persoana rea pentru cineva care nu a fost acolo cand aveai nevoie de un umar pe care sa plangi. Descopera cine sunt persoanele pe care le vrei in viata ta in momentele in care vremurile devin dure.