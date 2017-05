Acest mesaj este scris de o proaspata mamica; textul a fost postat pe pagina de Facebook Love What Matters si in doar cateva ore a fost share-uit de zeci de mii de persoane din intreaga lume. Va invit sa il cititi si voi si sa il impartasiti cu femeile din viata voastra.

"Este dificil sa fii mama. Cel putin eu asa cred. Poate ca sunt mamici care se plimba fericite si apreciaza fiecare moment micut, avand incredere in rolul nou... Insa, pentru mine, este dificil de greu. Greu pentru ca ma indoiesc de mine. Greu pentru ca ma simt obosita. Greu pentru ca atunci cand sunt obosita este dificil sa am incredere si in intuitia mea. Greu pentru ca vocile din exterior, in special consilieri care par sa le stie pe toate, ma pot deruta. Greu pentru ca hormonii mei au luat-o razna. GREU. Tare greu.

Insa, in seara asta, in timp ce imi hraneam micuta cu o sticluta cu formula - ceva care continua sa fie o sursa de tristete profunda si o intercare continua de a gasi o solutie - am avut un moment de claritate.

Acest timp, desi aparent pare interminabil in momente, zboara. Fetita mea nu va mai fi niciodata atat de mica. Pot petrece zile judecandu-ma pentru greselile pe care le-am facut, le fac si le voi face in continuare si dorindu-mi ca lucrurile sa devina mai usoare... sau pot sa incerc sa o iau pas cu pas.

Sper sa imi amintesc mereu de aceasta seara. Cum se uita la mine in timp ce ii dadeam sa manance si zambea. Cum a adormit pe umarul meu. Cum indoiala si ingrijorarea mi-au incetat deodata cand iubirea profunda fata de ea mi-a acaparat tot sufletul. Si pentru o clipa am lasat linistea sa imi inunde inima."

foto interior si prima pagina: FamVeld Shutterstock