Poti folosi ghimbirul fie sub forma de pulbere pe care sa o adaugi in salata sau ceai, fie razuit in stare proaspata. Este un produs pe care il poti gasi extrem de usor atat in supermarket cat si in piata, unde mai pui si faptul ca nu este deloc scump.

Consumandu-l zilnic este util atat la imbunatatirea digestiei, arderea grasimilor cst si la calmarea durerilor din diverse afectiuni.

In anul 2012 a fost efectuat un studiu pe baza beneficiilor consumului de ghimbir, studiu publicat ulterior in publicatia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, unde este sustinut faptul ca ghimbirul si cicoarea au un efect benefic, similar asupra ficatului, ajutand la buna lui functionare.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: pilipphoto, Shutterstock