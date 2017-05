Femeile s-au nascut pentru a fi iubite si protejate de barbati. Nu conteaza cat de dificila este femeia de langa tine, nu o face niciodata sa planga!

Femeia ta este cea pe care o iubesti si cea care te iubeste. Daca o iubesti mai mult decat te iubesti pe tine, daca o faci sa planga inseamna ca iti faci si inima sa planga.

Las-o sa castige daca poti. Asculta ce are de spus, fii alaturi de ea neconditionat si tine-o de mana atunci cand ii este dificil (nu doar in momentele frumoase din viata voastra).

Pune-te in locul ei astfel incat sa faci ceea ce trebuie. Fa tot ce poti pentru a nu vedea niciodata o lacrima in ochii ei. In momentul in care aveti un argument mai aprins, indiferent de cine are dreptate sau nu, calca-ti pe orgoliu si indrazneste sa fii tu primul care sa spuna "Imi pare rau".

Femeile s-au nascut pentru a avea dreptul de a fi geloase, arogante, dificile si... iubite. Ai grija de femeia de langa tine asa cum o faci mereu. Sa nu fii niciodata rece sau indiferent cu ea. Trimite-i mesaje, suna cand trebuie, invit-o in oras. Gesturile mici sunt cele care conteaza cu adevarat pentru ea.

Sa nu fii niciodata in razboi cu ea deoarece in relatiile de iubire femeile sunt intotdeauna cele slabe. Indiferent de puterea pe care o are, de cat de indepenta este, de cat de sigura pe ea pare, cand iubeste renunta la toate principiile ei si isi ofera sufletul pe tava. Are o inima fragila si usor de frant. De fapt, femeia care pretinde ca este puternica este o femeie cu un suflet ranit, care nu mai vrea sa mai treaca prin durere si suferinta.

Femeia s-a nascut pentru a fi iubita, nu ranita. Nu face niciodata ceva cu care poti pierde increderea pe care o are in tine deoarece va suferi... si cu greu isi va mai deschide sufletul in fata ta.

Daca nu ii poti aduce alinare si nu ii poti mangaia inima firava, nu vei putea niciodata sa o faci fericita... pentru ca acea fericire este deja plina de lacrimi.

