O femeie cu un suflet sensibil va veni in viata ta, purtandu-si inima in palma. Va fi ca intr-un basm. Vei fi atras de bunatatea si compasiunea ei, de modul in care cauta constant modalitati pentru a ii ajuta pe altii. Te va inspira si pe tine. Iti vei dori sa faci lucruri frumoase, sa fii mai bun, sa ai un suflet frumos.

Te vei indragosti rapid de ea pentru ca este atat de usor sa iubesti un astfel de suflet. Ea nu ofera dragoste cu portia, ci din toata inima. Si ofera cat are. Pentru ea tot ce conteaza este sa iubeasca fara masura. Nu are de gand sa fie indiferenta.

In timp vei descoperi cat de mult ii pasa de pasiunile ei. Nu este nimic monoton la ea. In fiecare zi este o noua aventura, o sansa de a explora lumea impreuna. Este o femeie energica si plina de viata.

Cand este suparata, este extrem de suparata. Nu stie sa isi tina in frau emotiile. Si cand sufera, este dificil sa o vezi. Inima ei va fi franta. Si iti vei dori sa faci tot ce iti sta in putere pentru a rezolva aceasta problema. Iti vei dori sa ii opresti lacrimile care cad pe obrajii ei frumosi.

O relatie cu o femeie sensibila este cea mai buna relatie pe care o vei avea vreodata.

Pentru ca ea nu este speriata de probleme sau de dificultati. Cand duci o lupta, ea este acolo, langa tine... oferindu-ti o mana pe care sa te bazezi. Cand esti suparat, ea te asculta si te consoleaza. Cand esti nerabdator, ea iti tine in frau emotiile.

Ea te intelege mai bine decat toate persoanele din lume.

Iubeste o femeie cu un suflet sensibil... pentru ca vei avea parte de o relatie plina de dragoste, pasiune, sensibilitate si intelegere. O femeie cu un suflet sensibil ofera totul. Asa ca fii bun cu ea. Apreciaz-o! Si roaga-te sa nu o pierzi niciodata.

foto interior si prima pagina: jujikrivne, Shutterstock