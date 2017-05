Simti ca te-ai saturat. Te-ai saturat sa mai ai incredere in oameni pentru ca stii ca atunci cand vei avea nevoie acestia iti vor intoarce spatele. Te-ai saturat sa crezi promisiunile doar pentru a iti distruge inima cand realizezi ca acestea nu sunt altceva decat minciuni. Te-ai saturat de toate acele momente in care ai fost intrebata ce faci doar pentru ca dupa ce spui "Sunt bine" sa ti se ceara o favoare.

Te-ai saturat de toate acele momente in care ai asteptat sa fii intrebata un sincer "Cum esti?" si sa fii dezamagita doar pentru ca nici macar nu esti salutata. Te simti tradata de toti oamenii care isi amintesc de tine doar in momentele convenabile, doar atunci cand au nevoie de ceva sau atunci cand doresc sa fie asociati cu succesul tau.

Te-ai saturat de toate promisiunile nerespectate, de toate cuvintele dulci si de toate momentele in care ti-ai pastrat sperantele doar pentru a te trezi cu o inima zdrobita.

Si iti pare rau de tine. Ajungi sa te urasti pentru ca intri mereu in capcanele lor. Pentru ca intotdeauna crezi ca oamenii se schimba daca ai incredere in ei, daca le oferi o mana in momentele dificile. Mai presus de toate, ajungi sa te urasti pentru ca ai ales sa fii buna si sa faci bine.

Uneori nu poti intelege de ce unii aleg sa aiba o inima de piatra. Insa este mai usor sa ranesti pe altii decat sa te vindeci pe tine.

Ai vrea sa intorci usor spatele. Ai vrea sa arzi podurile pe care le-ai creat catre sufletul tau si sa renunti la tot. Poti face asta, insa nu o vei face. Pentru ca esti prea incapatanata sa crezi ca nu toata lumea merita asta.

Esti tipul de persoana suficient de curajoasa sa creada ca inima ta nu va fi franta de oamenii pe care ai ales sa ii iubesti. Esti tipul care alege sa ramana tacuta pentru ca nu vrei sa ranesti suflete.

Da, te-ai saturat de oameni. Insa asta nu inseamna ca ai renunta la ei. Si asta te face diferita pentru ca inca mai alegi sa mergi chiar si atunci cand inima ta a fost franta.

Si ghici ce? Lucrurile pe care le urasti cel mai mult la tine sunt motivele care te fac speciala. Unica.

foto interior si prima pagina: manop, Shutterstock