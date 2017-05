1. Diabetul zaharat. Vrei sa lupti natural impotriva diabetului? Ei bine, coriandrul va poate ajuta. Cercetatorii au demonstrat ca extractul din frunze de coriandru are anumiti compuși care, atunci cand sunt eliberati in sange, provoaca insulina anti-hiperglicemica, activitate specifica insulinei, care ajuta la mentinerea nivelului zaharului din sange sub control. Deci, tot ce aveti de facut este sa adaugati cateva frunze de coriandru la mesele dumneavoastra si veti pastra diabetul zaharat sub control.

2. Colesterolul. Doresti sa reduci in mod natural nivelul colesterolului? Nivelurile de colesterol sunt de multe ori verificate in timpul controalelor la medic. Frunzele de coriandru contin un compus numit coriandrin, care ajuta la manipularea metabolismul lipidic prin reducerea nivelului de colesterol. Mai mult de atat, frunzele sunt ambalate cu antioxidanti, care ajuta, de asemenea, sa pastreze nivelul colesterolului sub control.

Cercetatorii au demonstrat ca frunzele de coriandru reduc cantitatile de colesterol si trigliceride din corpul uman.

