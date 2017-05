Intotdeauna sa privesti la ce ti-a ramas, niciodata sa nu mai privesti la ce ai pierdut.

Cum ne intoarcem la viata noastra si cautam o cale noua, chiar mai buna, cand totul in jurul nostru pare sa se destrame? Cum ne vindecam inima? Cum ne refacem sufletul? Iata cateva sfaturi care cu siguranta vor ajuta:

1. Permite-i timpului sa isi joace cartea

Acest lucru este cu adevarat important. Ai nevoie de ceva timp pentru a intelege ce se intampla in viata ta, pentru a plange, pentru a te infuria, pentru a vorbi despre sentimentele si trairile tale. In cazul in care nu vrei sa mergi sa discuti cu o persoana de specialitate, atunci vorbeste cu tine cand esti singura. Recunoaste lucrurile care se intampla in viata ta.

2. Nu tine cu dintii de anumite lucruri

Cand crezi ca pierzi totul te panichezi si incerci sa construiesti, sa te tii cu dintii de anumite lucruri de care nici macar nu mai ai nevoie. Sufletul tau se va descurca foarte bine de unul singur, trebuie doar sa ii permiti timpului sa isi joace cartea. Vei depasi tristetea si toate sentimentele dure pentru ca tot ce simti iti demonstreaza ca inca esti vie, inca respiri. Asa ca mergi mai departe.

Nu mai privi in trecut pentru ca nu ai ce sa mai gasesti acolo. In schimb, concentreaza-te mai mult pe viitor, exploreaza-ti propriile interese: Ce te face fericita cu adevarat? Acum este sansa de a face acel lucru. Visurile tale pot deveni o realitate, trebuie doar sa lupti pentru ele.

Poti face mult mai multe, ai incredere in tine.

4. Ai grija de tine

Aceasta ar trebui sa fie cea mai mare prioritate a ta. Dormi suficient. Misca-ti corpul. Permite-i mintii sa se odihneasca, sa se relaxeze si sa se bucure de lucrurile care ii fac placere.

Petrece timp cu oamenii pozitivi din viata ta, nu cu cei care te trag in jos.

