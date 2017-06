In cautarea zenului si a inspiratiei pozitive in lumea imensa a internetului, am dat peste una dintre cele mai frumoase povestioare. Aceasta se numeste simplu "A Zen Tale" - O poveste a zenului, si vine cu o lectie speciala pentru noi toti. Va invit sa o citim impreuna si sa o impartasim cu oamenii dragi din vietile noastre deoarece ii poate ajuta sa mearga mai departe in momentele in care nu mai gasesc cale de iesire din problemele cu care se confrunta.

Benzei, marele profesor zen, avea o multime de ucenici care isi doreau sa invete secretele vietii fericite. Intr-o zi, unul dintre tineri a fost prins de catre colegii lui furand si imediat a fost parat la Benzei. Insa maestrul nu a reactionat in niciun fel si nici nu l-a certat pe baiat.

Cateva zile mai tarziu, acelasi tanar a fost prins furand din nou. La fel ca si prima data, colegii lui au fugit la Benzei pentru a il da de gol, insa maestrul a decis sa nu faca nimic.

Faptul ca Benzei a evitat rezolvarea problemei nu a fost pe placul celorlalti ucenici, care s-au enervat si au cerut ca hotul sa plece din scoala lor. Ei amenintau ca vor pleca in masa daca baiatului i se permitea sa ramana in continuare la manastire.

Maestrul a convocat o intalnire a tuturor ucenicilor. Cand acestia s-a adunat, el le-a spus urmatoarele:

"Sunteti baieti buni, care stiu ce este bine si ce este rau. Daca plecati, nu veti avea probleme in a va alatura altor scoli. Insa ce parere aveti despre fratele vostru care nu cunoaste diferenta dintre bine si rau? Cine il va invata ce sa faca in viata? Nu, nu ii pot cere sa plece chiar daca asta inseamna sa va pierd pe toti."

In ochii tanarului au aparut lacrimi. El si-a dat seama de raul faptelor sale si nu a mai furat niciodata. De asemenea, toti ceilalti ucenici au decis sa ramana alaturi de maestru, intelegand cat de important este sa oferi o mana de ajutor unei persoane care se afla in nevoie, care trebuie indrumata pe calea cea buna, care nu mai stie care este drumul corect.

