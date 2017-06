In aceasta lume nu exista persoana fara cusur. Relatia pe care o ai cu tine este una extrem de importanta si, indiferent de defectele pe care crezi ca le ai, trebuie sa inveti sa te iubesti. Am gasit 50 de motive care te vor convinge ca esti o persoana minunata (in cazul in care nu stiai asta deja).