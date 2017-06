"Sufletul tau tipa pentru ca tu sa raspunzi chemarii tale adevarate. Iubeste mai mult si mai mult in fiecare zi si in fiecare mod si nu renunta niciodata. Indiferent de cat de plin de provocari va fi destinul tau in viata, lumea are nevoie de tine cu adevarat, acum mai mult ca niciodata." - spune Morgan Freeman.

Am adunat pentru voi top 15 cele mai importante (si simple) reguli dupa care sa traim. Sunt usor de pus in practica si chiar pot face o mare diferenta in vietile noastre:

1. Fii bun de cate ori se poate (si intotdeauna se poate).

2. Invata sa ai simtul umorului, mai ales atunci cand este vorba despre tine.

3. Scrie poezii chiar si in capul tau.

4. Cand cu voce tare chiar daca nu ai voce.

5. Danseaza chiar daca nu stii cum.

6. Daca nu ai nimic de spus... mai bine nu mai spune.

7. Creeaza amintiri care sa iti puna zambetul pe buze.

8. Fii recunoscator pentru ce ai acum. Nu iti dori sa traiesti viata unei alte persoane.

9. Iubeste, iubeste si iar iubeste.

10. Nu uita de yoga si de meditatie.

11. Nu iti face griji. Toti cei de pe Facebook si Instagram par sa aiba o viata mai fericita si mai amuzanta. Ghici ce?! Nu-i deloc asa. Toti oamenii au griji, probleme si situatii dificile cu care trebuie sa se confrunte.

12. Spune "Te iubesc" unei persoane CHIAR ACUM.

13. Fa multe poze. Cat de multe poti tu.

14. Iarta-te pentru ca nu esti perfect. Perfectiunea nu exista.

15. Multumeste-i Universului pentru tot ce ti-a oferit pana acum.

