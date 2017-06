Strabunicul meu are 100 de ani si are o poveste de viata incredibila. S-a intalnit cu strabunica mea intr-o zi de sambata si s-au casatorit in urmatoarea sambata. Ei au ramas impreuna pana cand strabunica mea de 67 de ani si-a dat ultima suflare. In acesti 67 de ani au avut si crescut doi copii, au adoptat un baietel si au tinut cele mai frumoase petreceri din oras.

Iata care sunt cele 25 de sfaturi esentiale oferite de acest batranel:

1. Sa ai intotdeauna simtul umorului;

2. Sa nu te crezi niciodata prea bun si sa fii dispus intotdeauna sa incepi de jos;

3. Fa miscare in fiecare zi (chiar si atunci cand nu te simti bine);

4. Nu cheltui mai multi bani decat castigi;

5. Bea suc de portocale in fiecare zi;

6. Dragostea la prima vedere nu este o fabula;

7. A avea un loc de munca care nu iti place este mai bine decat a nu avea niciun loc de munca;

8. Nu arunca niciodata mancarea;

9. Familia este cel mai pretios lucru din aceasta viata;

10. Zambeste cat de des poti;

11. Timpul este pretios. Nu il irosi stand degeaba;

12. Nu te teme niciodata sa spui adevarul;