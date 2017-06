Esti singura pentru ca inima ta este suficient de puternica pentru a rezista fara o ancora. Esti singura pentru ca sufletul tau este suficient de puternic pentru a rezista in furtuni. Esti singura pentru ca esti mai puternica decat crezi.

Ai trecut deja prin atat de multe. Prin pierderi, suferinta, durere... si toate pareau sa nu se mai termine. Ai depasit acele momente in care inima ti-a fost facuta tandari de parca ar fi fost o bucata de sticla.

I-ai lasat pe oameni sa intre in viata ta pentru ca ai avut incredere in toata lumea. I-ai lasat in viata ta si nu te-ai gandit vreodata ca iti vor face rau. Nu ai asteptat niciodata sa plece.

Dar prea multi oameni te-au parasit. Prea multi oameni ti-au spus ca nu esti suficient de buna pentru ei. Prea multi oameni au fost duri cu tine.

Insa stii de ce au plecat? Pentru ca nu au putut sa iti tina inima mare in mainile lor. Nu aveau suficient loc in sufletul lor pentru tine. Si asta a fost pierderea lor.

Tu nu ai facut nimic rau...

Si... esti singura. Pentru ca stii mult mai multe acum. Stii ca nu trebuie sa iti pui inima pe tava. Stii ca nu trebuie sa iti oferi sufletul oamenilor care il vor rupe in bucatele. Esti singura pentru ca acum stii cat de mult valorezi.

Ai invatat sa mergi si singura prin aceasta viata. Ai invatat sa razi fara ca cineva sa iti spuna o gluma. Ai invatat sa zambesti fara sa te uiti inapoi. Si, cel mai important, ai invatat cel mai mare dar pe care l-ai putea invata vreodata: sa te iubesti.

Stii ca acum esti de neinlocuit. Esti un foc in mijlocul ghetii. Esti o furtuna de august. Esti un suflet puternic. Si stii ca tu meriti mai mult decat durere si suferinta.

De aceea astepti. Nu pentru ca ai renuntat... Nu pentru ca ti-ai pierdut speranta. Nu pentru ca dragostea ti-a lasat urme amare.

Astepti pentru ca stii ca lucrurile bune vor veni in viata ta. Stii ca dragostea grabita nu este ceva de durata. Si stii ca inima ta merita ceva magic. Merita o persoana care te iubeste. O persoana care te adora. O persoana care rade la glumele tale groaznice. O persoana care te respecta. O persoana care iti vede sufletul. O persoana care are incredere in tine. O persoana care te apreciaza. O persoana care nu se teme sa lase lumea sa stie ca este indragostita de tine. O persoana care merita sa astepte.

Din fericire pentru tine acum ai toata dragostea de care ai nevoie in acest univers. Si aceasta dragoste este doar in inima ta... si pentru sufletul tau.

sursa material: thoughtcatalog

foto interior si prima pagina: Creaturart Images Shutterstock