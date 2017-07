Timpul nu trece mai repede ca altadata, doar noi trecem pe langa el mai repede.

Cheia pentru a te bucura de mai mult timp este sa traiesti schimbarea acum si sa o accepti. In momentul in care un calugar budist observa ca lucrurile nu merg cum trebuie, el isi concentreaza atentia asupra realitatii prezente. De ce? Aceasta este puterea noastra. Aici este puterea noastra. Acesta este locul in care gasim pacea si intelepciunea. In prezent avem claritate si puterea de a lua decizii mai bune. Controlam si oprim timpul, incetinind perceptia noastra asupra acestuia. Permitem lucrurile in viata noastra si permitem si restul. Stabilim limitele potrivite in viata noastra. Controlam ceea ce avem in mainile noastre si, prin urmare, devenim mai puternici.

Iata care este exercitiul propus de maestri pentru incetinirea timpului. Este vorba despre meditatia budista, in care acorzi o mare atentie corpului tau. Poti practica in mod eficient dilatarea timpului dupa ce inveti sa controlezi si sa intelegi respiratia. In plus, vei reusi sa iti calmezi mintea, sa scapi de stres, sa gandesti mai pozitiv si sa iti relaxezi sufletul.

Ce trebuie sa faci?

1. Stai intr-o pozitie confortabila; coloana vertebrala trebuie sa fie dreapta;

2. Atinge cu varful limbii palatul dur (cerul gurii);

3. Incepe sa respiri usor pe nas; gura trebuie sa fie inchisa;

4. Concentreaza-ti atentia asupra unui punct aflat la 3 cm sub buric (numit si dantianul inferior - se afla la 3 degete sub ombilic, adanc in centrul corpului);

5. La urmatorul proces de respiratie, inspira numarand pana la 4;

6. Tine-ti respiratia numarand pana la 2;

7. Expira numarand pana la 4, scotand tot aerul din tine;

8. Tine-ti din nou respiratia pentru 2 secunde;

9. Inspira din nou numarand pana la 4;

10. Continua acest proces pana cand respiratia este confortabila (sau cat timp vrei tu).

Poti face acest exercitiu timp de cel putin 10 minute pe zi pentru a stapani arta incetinirii timpului. Echilibrarea respiratiei este cheia, asadar asigura-te ca inspiri si expiri cu aceeasi durata.

