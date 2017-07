Toti avem momente in viata noastra cand simtim ca suntem la pamant si lipsiti de inspiratie. Toti avem momente cand ne simtim obositi si suntem intr-o nevoie disperata de odihna. Dar daca acest lucru persista, ar putea fi un semn ca sufletul tau este obosit, informeaza mysticalraven.

Chiar daca dormi 8 ore in fiecare noapte, daca sufletul tau este obosit, te vei trezi dimineata epuizata de energie. Energia sufletului tau trece prin tine si cand pierzi legatura cu acest flux, te vei simti slabita. Aproape ca o flacara interioara care incepe sa tremure la o adiere de vant.

Suntem multi cei care stim ca sufletul este obosit, insa sunt alte persoane care nu isi dau seama de acest lucru, motiv pentru care am gasit un mod de a determina daca ai sufletul obosit: freaca palmele intre ele rapid timp de aproximativ 30 de secunde pentru a activa centrul energetic, apoi separa usor mainile. Simti valuri de caldura sau furnicaturi/ intepaturi in palme? Trage separat de fiecare mana mai departe (si mai departe) pana in momentul in care nu mai simti energia dintre ele.

Daca nu simti nicio energie sau daca mainile se opresc brusc inainte de a ajunge la nivelul umerilor, acesta ar putea fi un semn ca energia ta este epuizata si sufletul este obosit.

Iata care sunt primele 7 lucruri care te pot face sa te simti obosita:

1. Nu esti sincera cu tine;

2. Spui DA cand trebuie sa spui NU;

3. Faci ceva fara un scop anume;

4. Te angajezi in argumente urate sau barfe;

5. Ai langa tine prieteni toxici sau oameni negativi;

6. Traiesti in dezordine;

7. Nu te iubesti.

Toate aceste lucruri pot avea un impact asupra sufletului tau si te pot face sa simti ca nu esti pe aceeasi lungime de unda cu propria viata.