"Fii tare si curajoasa! Nu-ti fie frica. Nu te descuraja pentru ca langa tine este tot timpul cineva, oriunde mergi." - citat din Biblie

foto interior si prima pagina: Helena Lansky, Shutterstock

Ajuta-ma sa uit de trecut si de toate acele momente in care am suferit. Ajuta-ma sa uit de toate esecurile care inca ma bantuie si ma impiedica sa traiesc. Ajuta-ma sa imi amintesc ce inseamna sa traiesti fara teama, fara indoiala si fara teama.

Ajuta-ma sa uit de furtunile din trecut, sa ii permit inimii mele sa iubeasca din nou ca si cand nu ar fi fost niciodata facuta bucati.

Permite-mi sa am incredere din nou in magia dragostei si sa ma astept doar la fericire. Ajuta-ma sa uit de toate gandurile care ma fac sa ma tem si de toate sentimentele care ma determina sa fac un pas inapoi si sa nu mai am incredere in nimeni.

Ajuta-ma sa uit de toate dezamagirile, ajuta-ma sa ii iert pe cei care mi-au provocat atat de multa durere pentru ca trebuie sa imi eliberez inima de negativitate, de relatii toxice, de dorinta de razbunare si sa invat cum sa renunt. Invata-ma cum sa uit.

Invata-ma ce trebuie sa fac pentru a fi o persoana care vede intotdeauna luminita de la capatul tunelului. Ajuta-ma sa nu mai las toate aceste dezamagiri sa imi afecteze deciziile, alegerile si sa imi fure pacea.