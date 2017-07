Stimuleaza metabolismul

Au un continut bogat de fibre motiv pentru care imediat dupa ce le-ai consumat este indicat sa consumi foarte multa apa, ca sa poti beneficia de efectele sale pozitive, altfel, te vei confrunta cu problema constipatiei.

Tine cont de faptul ca fibrele sunt responsabile in mare parte de capacitatea organismului de a mentine insulina in parametri normali, la buna functionare a intestinului si are si rol probiotic.

Regleaza colesterolul

Actiunea semințelor de chia este atat de puternica asupra organismului uman, avand posibilitatea de a reduce inflamatiile, de a regla nivelul de colesterol, dar si de a tine tensiunea arteriala sub control.

Datorita continutului bogat de acid linoleic, sustine activitatea organismului de a asimla cu usurinta vitaminele A, D, E, K si Omega 3.

In plus, protejeaza de aparita diabetului zahar si a dislipidemiei, adica apara organismul de grasimea excesiva.

foto interior si prima pagina: AS Food studio Shutterstock