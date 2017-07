Angelina Jolie isi deschide inima si vorbeste fara perdea despre cea mai dificila perioada din viata ta: divortul de Brad Pitt. Actrita a acordat un interviu jurnalistilor de la Vanity Fair, in care spune ca desi au trecut peste 9 luni de la despartire, ea si copiii inca sunt in etapa de vindecare a sufletului.

sursa foto interior si prima pagina: captura Youtube, By the sea

"Ne vindecam dupa toate aceste evenimente care au adus negativism in viata noastra. Nu ne vindecam sufletul din cauza divortului. Ne vindecam sufletele pentru a avea o viata noua si frumoasa. Este o perioada dificila, iar noi parca invatam sa respiram din nou.

." - a marturisit vedeta.

In interviu, Angelina a vorbit si despre faptul ca a inceput sa vorbeasca din nou cu fostul sau sot (cei doi s-au casatorit in 2014, dupa aproape 10 ani de relatie). Relatia dintre ei s-a imbunatatit si amandoi fac eforturi marete pentru a creste o familie frumoasa.

"Ne pasa unul de celalalt si ne pasa de familia noastra. Amandoi lucram pentru acelasi scop. Eu am fost foarte ingrijorata pentru mama mea, pe care o vedeam mereu suferind. Nu vreau ca copiii mei sa isi faca griji pentru mine, cred ca este foarte important sa plangi in dus si nu in fata copiilor. Pentru ca vreau ca ei sa stie ca totul o sa fie bine chiar si cand eu nu sunt sigura ca este.

Stilul nostru de viata nu a fost unul negativ. Copiii mei sunt foarte puternici, inteligenti si cu un suflet incredibil. Sunt tare mandra de ei. Ei au fost mereu curajosi si m-au ajutat si pe mine sa merg mai departe." - a mai spus actrita.