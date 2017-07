"Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat tot ceea ce ai invatat in scoala." - Albert Einstein.

Scoala ar trebui sa invete copiii sa creasca in oameni intelepti, constienti, oferindu-le instrumentele necesare pentru a trai o viata frumoasa si implinita. Modul in care functioneaza scoala in majoritatea locurilor din intreaga lume este departe de a invata copiii acele lectii care sunt esentiale pentru a trai o astfel de viata.

Iata care sunt cele 5 lectii de viata pe care copiii nu le invata la scoala, desi este foarte important ca fiecare persoana sa le stie.

1. A cunoaste nu este egal cu a intelege

Unul dintre cele mai daunatoare lucruri pe care le-am invatat in scoala este ca a stii despre anumite lucruri inseamna sa le intelegi. Prin urmare, majoritatea dintre noi nu am invatat sa ne dezvoltam gandirea critica si sa ne bazam rationamentul asupra propriilor experiente si a intelegerii lucrurilor. In schimb, am invatat sa credem ceea ce ne-a fost predat, fara a ne opri si a pune intrebari daca ceea ce stim este adevarat sau nu si ce ne impiedica sa invatam si sa evoluam in persoane mai intelepte.

2. Esecul poate fi un lucru bun

Majoritatea copiilor sunt speriati de esec. Este o frica constanta pe care o simt. In scoala suntem invatati ca esecul este un lucru rau, ca ar trebui sa ne fie teama de el si ca in viata trebuie sa evitam esecul prin toate mijloacele. Insa, din moment ce greselile si esecul sunt, de fapt, o lectie de viata, frica de a face greseli ne poate impiedica sa ne dezvoltam, sa capatam experienta, sa incercam sa obtinem lucruri noi.

3. Concurenta nu este benefica

Din momentul in care copiii intra in scoala, ei sunt invatati ca trebuie sa fie competitivi si ca invatam mai bine daca sunt in concurenta cu cei din jurul lor. Studiile au aratat, totusi, ca atunci cand copiii colaboreaza acestia invata mult mai usor decat atunci cand concureaza. In plus, cooperarea ii ajuta pe acestia sa fie mai creativi, dovedind ca atunci cand vine vorba despre creativitate, convingerea ca competitia este benefica este doar un mit.