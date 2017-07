Noi decidem cum sa ne traim viata.

Suntem tot mai ocupati. Traim zi de zi intr-o agitatie constanta si nu ne dam seama ca adesea pierdem cele mai importante lucruri. Pentru multi dintre noi poate dura ani intregi pentru a intelege acest lucru. Ani pe care i-am putea petrece diferit, in care putem zambi mai mult si putem trai mai frumos.

foto interior si prima pagina: GlebStock Shutterstock

Am gasit pe BrightSide care sunt lucrurile pe care oamenii le regreta adesea, precum si cateva sfaturi despre cum sa le evitam.

1. Ne angajam in relatii distructive

Multi oameni aleg sa traiasca intr-o relatie distructiva pentru ca le este teama sa fie singuri. Cu toate acestea, zeci de ani mai tarziu, devine clar ca este mai bine sa fii singur decat sa traiesti alaturi de o persoana care iti aduce o multime de dezamagiri, durere si suferinta.

2. Petrecem putin timp alaturi de cei dragi

In ciclul muncii si al indatoririlor pe care le avem fata de alte persoane, ajungem sa acordam foarte putina atentie oamenilor care conteaza cel mai mult pentru noi: membrii familiei sau prietenii dragi. Din nefericire, intelegem adesea acest lucru intr-un moment tragic: copiii cresc si incep o viata independenta, relatiile cu sotii se destrama sau ceva urat se intampla cu parintii.

3. Pierdem timpul degeaba

Petrecerea timpului in fata televizorului vizionand emisiuni TV, verificarea Facebook-ului si Instagram-ului din 5 in 5 minute, jocuri pe telefon - daca stai sa calculezi, toate acestea iti fura chiar ore din putinul timp pe care il ai liber zi de zi. Ce este de facut: invata sa fii mai atenta cu modul in care iti petreci timpul si astfel vei imbunatati in mod semnificativ calitatea vietii tale.

4. Traim un stil de viata nesanatos

Ne distrugem sanatatea atunci cand ne predam ispitelor de zi cu zi si avem obiceiuri alimentare nepotrivite. Si, chiar daca sanatatea noastra pare sa fie in regula acum, dupa un timp cel mai probabil vom simti consecintele unei astfel de atitudini frivole fata de propriul corp.