Efectele miraculoase pe care le are leusteanul asupra organismului

Medicii din Grecia Antica au descoperit ca ca au efecte benefice asupra digestiei si a sistemului nervos.

"O infuzie picurata in ochi inlatura roseata… decoctul baut de trei, patru ori pe zi este eficace in pleurezie, frunzele zdrobite si prăjite in ulei, aplicate pe orice pata de pe piele, vor face ca aceasta să dispara rapid…", scria un cunoscut botanist englez, Nicholas Culpepper, in secolul al VII-lea.

Leusteanul se poate consuma ca atare, sub forma de rinctura, suc, infuzie, decoct sau vin.

In cazul balonarii, de exemplu, puteti consuma leusteanul ca atare sau cu infuzie.

Continuarea pe Realitatea.net