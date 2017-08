Asculta-ti corpul! Iata ce pot semnifica durerile pe care le ai.

foto interior si prima pagina: Bartek Zyczynski Shutterstock

1. Durerea din cap

Durerea din cap (la fel ca si durerea de cap) poate fi cauzata de stresul de zi cu zi. Fa o scurta pauza pentru doar cateva minute pe zi in care sa te relaxezi si sa iti eliberezi mintea de toate gandurile.

2. Durerea in gat

Daca simti dureri in gat, poti avea probleme in a ierta persoanele care ti-au gresit sau chiar a te ierta pe tine insati. Daca simti dureri la nivelul gatului, ia in considerare lucrurile pozitive pe care le iubesti la oamenii din jurul tau.

3. Durerea in zona umerilor

Durerea din zona umerilor poate indica faptul ca ai o povara emotionala puternica. Poate ca este timpul sa nu mai fugi de probleme si sa incerci sa le rezolvi. Trebuie sa gasesti solutii eficiente si sa incerci sa distribui problemele care nu iti apartin persoanelor care trebuie sa se ocupe de acestea.

4. Durerea in partea superioara a spatelui

Durerea din partea superioara a spatelui inseamna ca nu ai suficient sprijin emotional. Te poti simti singura intr-o lume mult prea dificila. Incearca sa iesi din carapacea ta si sa cunosti oameni noi.

5. Durerea in partea inferioara a spatelui

Durerea de spate in zona inferioara poate insemna ca esti ingrijorata cu privire la viata financiara. Poate ca este un moment potrivit sa faci schimbari, sa incepi noi proiecte si sa gasesti solutii pentru problemele cu care te confrunti.