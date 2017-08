Oamenii cu ochii albastri sunt cu adevarat speciali. Iata care sunt motivele pentru care spunem asta.

De ce iubim atat de mult ochii albastri? Sa fie pentru ca sunt incredibil de rari? Sa fie pentru ca au gama diversa de nuante? Sa fie pentru ca sunt simboluri ale trecutului nostru?

foto interior si prima pagina: s_bukley Shutterstock

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stim despre ochii albastri si oamenii care ii poarta cu atat de multa mandrie.

Puterea ochilor albastri. De ce sunt atat de speciali?

1. Ochii albastri nu sunt chiar albastri

Nimeni nu are pigmentul albastru in ochii lor. In acelasi mod in care cerul pare sa fie albastru (chiar daca de fapt nu este asa), ochii albastri sunt doar un truc al luminii.

2. Fiecare persoana cu ochii albastri este legata de un stramos

Oamenii de stiinta cred ca ochii albastri au aparut la o persoana care a suferit o mutatie genetica in urma cu 6-10.000 de ani in urma. Asadar, daca ai ochii albastri inseamna ca ai acelasi stramos ca Daniel Craig, Bradley Cooper sau Brad Pitt.

3. Ochii albastri sunt rari... foarte rari

Doar 8% din populatia lumii se poate lauda cu ochii albastri. Cea mai dominanta culoare a ochilor este caprui - cu 55%.

4. Oamenii cu ochii albastri sunt mai sensibili la lumina

Oamenii cu ochii albastri nu au melanina in iris, substanta folosita pentru a proteja ochiul de lumina intensa (cum ar fi soarele sau iluminatul fluorescent). Ochii albastri sunt foarte sensibili.