Barbatii adevarati nu joaca jocuri. Nu isi ascund sentimentele. Nu isi tin in frau sentimentele doar pentru a parea duri in fata ta. Barbatii adevarati nu se tem sa iti trimita un mesaj imediat dupa ce au primit mesajul tau in loc sa te faca sa astepti. Barbatii adevarati te vor intreba cum a fost ziua ta si chiar vor asculta ce ai de zis. Ei iti vor spune ce simt despre tine in loc sa te lase sa ghicesti.

foto interior si prima pagina: Sjale, Shutterstock

Barbatii adevarati nu se tem sa isi arate afectiunea. Te vor saruta in fata prietenilor tai si iti vor spune "Te iubesc" la telefon, chiar si cand in jurul lor sunt alti oameni care aud ce vorbesc. Nu vor incerca niciodata sa se ascunda dupa deget pentru ca pentru ei tu esti lumea toata.

Barbatii adevarati nu se tem de reactia prietenilor lor. Vor gasi o porecla pentru tine si o vor folosi si in public. Te vor tine de mana si iti vor da saruturi din cand in cand.

Barbatii adevarati nu se tem sa isi deschida inima in fata ta, sa isi spuna secretele si sa vorbeasca despre cele mai mari frici ale lor. Ei isi vor da jos mastile si iti vor permite sa vezi adevarata lor fata. Pentru ca in fata ta sunt sinceri.