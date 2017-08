Despre Marilyn Monroe s-au scris multe si s-au spus multe. Actrita a fost una dintre cele mai frumoase femei din lume, care a stiut ca cel mai frumos drum in viata este acela de a iti hrani sufletul si inima cu dragoste.

sursa foto interior si prima pagina: Wikipedia

Marilyn Monroe era o femeia care si-a acceptat imperfectiunile si si-a recunoscut greselile. Ea a incurajat alte femei sa isi traiasca viata fara sa isi mai faca griji de ce cred cei din jurul lor despre ele. Ne-a invatat sa profitam de fiecare clipa si sa traim fara regrete. Si, cel mai important timp, ne-a invatat ca frumusetea vine din interior si a fi fericita este ceea ce conteaza cu adevarat. Ea este definitia frumusetii adevarate.

Noi am adunat cele mai frumoase citate ale sale, care pot fi adevarate lectii de viata:

1. Invata din ziua de ieri, traieste in ziua de azi si spera pentru ziua de maine.

2. O fata desteapta saruta, dar nu iubeste, asculta, dar nu crede si paraseste inainte sa fie parasita.

3. Dragostea este atat de prost inteleasa, insa este cea mai dorita afectiune a inimii care slabeste creierul, iti face ochii sa straluceasca, obrajii sa roseasca, tensiunea arteriala sa creasca si buzele sa se umezeasca.

4. Daca ai de gand sa fii o persoana cu doua fete, cel putin una dintre ele fa-o sa fie draguta.

5. Oricine e o stea si merita o sansa de a str─âluci.

6. Sunt egoista, nerabdatoare si putin nesigura. Fac greseli, ma pierd repede cu firea si uneori sunt greu de manevrat. Dar daca nu poti sa imi faci fata in momentele proaste cu siguranta ca nu ma meriti in momentele mele bune.

7. Cred ca totul se intampla dintr-un motiv. Oamenii se schimba astfel incat tu sa poti invata sa renunti la ei, lucrurile merg prost pentru ca tu sa le apreciezi atunci cand merg bine, tu crezi minciuni pentru ca in cele din urma sa inveti sa nu ai incredere in nimeni in afara de tine si, uneori, lucrurile bune se destrama pentru ca lucrurile si mai bune sa se adune la un loc.