Traim vremuri in care minciuna apropie oamenii, iar sinceritatea ii desparte...

Oricat de dificil si trist este, trebuie sa recunoastem faptul ca minciunile sunt peste tot. Chiar daca ne putem ierta pentru greselile pe care le facem in relatiile cu oamenii din jurul nostru, a fi mintit nu este deloc placut.

foto interior si prima pagina: Vic29, Shutterstock

Am gasit pe BrightSide 4 modele de comportament subconstient al mincinosilor; aceste modele au fost determinate cu ajutorul analizei textuale lingvistice si credem ca toata lumea ar trebui sa le cunoasca pentru a depista persoanele mincinoase.

In plus, la finalul articolului avem o metoda bonus care functioneaza in peste 99% din cazuri.

1. Mincinosii evita sa vorbeasca despre ei

Cand o persoana distorsioneaza adevarul, ea tinde sa evite sa vorbeasca despre ea insasi. Cand vorbeste face tot posibilul sa aduca in discutie alte persoane astfel incat sa puna o distanta intre ea si minciuna pe care o spune.

Explicatiile pe care le aduce, dovezile si modul in care vorbeste o persoana mincinoasa... toate acestea vin cu o atitudine negativa deoarece in interiorul sau aceasta persoana se simte vinovata de propriile minciuni, insa isi continua jocul.

3. Explicatiile unui mincinos sunt cat se poate de simple

In mod normal un mincinos explica in termeni cat mai simpli. Motivul este urmatorul: creierul sau refuza sa se gandeasca la o minciuna complicata. Judecata sau evaluarea sunt lucruri complexe greu de calculat.

4. Un mincinos foloseste cuvinte confuze

In ciuda explicatiilor simple, mincinosii folosesc o structura complicata a frazelor, inserand in discutia lor cuvinte excesive si detalii nesemnificative, insa plauzibile, care ii ajuta sa creeze minciuna aproape perfecta.

BONUS: Ochii nu mint niciodata

In cazul in care nu puteti observa niciunul dintre semnalele mentionate mai sus, insa in continuare aveti indoieli cu privire la aceasta persoana si credeti ca v-ar putea minti, priviti cu atentie ochii adversarului fara a spune nimic. Doar ascultati ce are de zis si priviti-l in ochi. Se va simti stanjenit, usor nervos, ceea ce va duce la cresterea ritmului cardiac si la dilatarea pupilelor.