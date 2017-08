Intotdeauna atenta la detalii, cu un farmec aparte si o personalitate incantatoare si vesela, nu ai cum sa nu o iubesti pe femeia din zodia Gemeni. Este ceva magic la ea care te atrage ca un magnet.

Noi am gasit 5 motive foarte frumoase pentru care femeia Gemeni este atat de usor de iubit.

foto interior si prima pagina: Maksim Shmeljov, Shutterstock

1. Femeia Gemeni iubeste distractia si nu are timp sa se plictiseasca

Femeia Gemeni cauta intotdeauna aventuri si moduri interesante de a se distra; ea este una dintre cele mai energice persoane pe care le vei intalni vreodata. Uraste senzatia de plictiseala si nu isi doreste sa ajunga in ipostaza de a nu avea ce sa faca, asa ca o vei gasi intotdeauna cautand un loc nou pentru a calatori sau o activitate interesanta de facut.

Daca incepi o relatie cu o femeie Gemeni, pregateste-te pentru o viata plina de aventuri si multa distractie.

2. Daca esti in cautarea unei vieti pline de surprize, atunci o vei gasi alaturi de o femeie Gemeni

Este foarte dificil sa anticipezi actiunile unei femei Gemeni indragostite. In momentul in care aceasta iubeste neconditionat, incearca sa faca tot posibilul sa isi multumeasca partenerul; ii ofera cadouri si daruri neasteptate, flirteaza cu el, incearca sa diversifice viata de cuplu pentru a nu intra in rutina si deschide conversatii interesante.

3. O femeie Gemeni apreciaza spatiul personal si libertatea

Femeia Gemeni apreciaza spatiul personal in relatii, ea este de parere ca fiecare partener trebuie sa aiba propriul timp si libertate personala de a face ce isi doreste si ca partenerii nu trebuie sa stea unul cu altul 24 de ore din 24.

4. Femeia Gemeni este foarte inteligenta si ambitioasa

Curiozitatea ei o face sa vrea sa isi doreasca sa evolueze tot timpul, sa fie mai buna in tot ceea ce face. Este foarte deschisa la nou si incearca sa fie la curent cu toate noutatile in domeniul in care activeaza. Cand vine vorba de conversatii serioase cu partenerul de cuplu, ea stie cum sa puna problema astfel incat amandoi sa aiba ce invata din subiectul dezbatut.

5. Femeia Gemeni este deschisa si nu se teme sa spuna ce are pe suflet

Intreaba o femeie Gemeni ce parere are despre ceva anume... si asteapta sa primesti parerea ei sincera. Opinia ei ar putea fi uneori dura, insa asta o face o partenera de incredere, care nu vrea sa faca compromisuri cand vine vorba despre fericirea partenerului sau.