"Suferim, literalmente, de urmarirea fericirii. Suntem mereu pe fuga, in miscare, pe drum. Scopul nostru nu este sa ne bucuram de ziua pe care o avem, ci sa trecem de aceasta zi." - Robert Holden.

foto interior si prima pagina: Talan Sadudeewong Shutterstock

Potrivit ThoughtCatalog, Robert Holden, un psiholog britanic cunoscut in intreaga lume a inventat expresia "dependenta de destinatie". Dependenta de destinatie este o preocupare a faptului ca fericirea este in alta parte. Multi oameni sufera de aceasta dependenta, care reprezinta o piedica majora in calea catre succes si in experimentarea lucrurilor bune din viata.

Persoanele care sufera de dependenta de destinatie se aboneaza la ideea falsa ca fericirea este o destinatie. Exista si alte lucruri pe care astfel de oameni le considera drept simple destinatii: succesul, relatiile, cariera si chiar si banii. Intotdeauna trebuie sa ajungem undeva, sa facem ceva sau sa fim cineva inainte de a ne bucura de acest moment frumos. Problema este ca nu ajungem niciodata la locul la care credem ca ar trebui sa ajungem sau sa devenim oamenii care credem ca ar trebui sa devenim.

Viata nu este doar un sfarsit sau doar un inceput. Daca ar fi vorba despre final, am citi doar ultimul capitol al cartilor, am da doar examenele finale de la facultate si am manca doar desertul la cina. Nu este vorba doar despre final. Este vorba despre toate momentele si minutele dintre inceput si sfarsit. Cum facem ca aceste momente sa fie unele importante? Ce facem pentru a calcula aceste minute? Dependenti de destinatie, uitam sa ne bucuram de drumul pe care il avem in viata.