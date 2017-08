Aceste invataturi frumoase din Biblie au rolul de a ne vindeca sufletele, de a ne ghida pe drumul cel bun si de a ne ajuta sa vedem luminita de la capatul tunelului in momentele in care in jurul nostru este doar intuneric.

Am adunat cele mai frumoase versete despre suflet, iubire si dragoste care sa ne ajute sa mergem mai departe in situatiile dificile. Daca va plac, nu ezitati sa le impartasiti cu oamenii dragi din viata voastra:

1. Nimanui cu nimic nu fiti datori, decat cu iubirea unuia fata de altul.

2. Ea este imbracata cu putere si demnitate si rade fara teama privind catre viitor.

3. Fii tare si curajoasa! Nu-ti fie frica. Nu te descuraja pentru ca langa tine este tot timpul cineva, oriunde mergi.

4. Si acum acestea trei raman: credinta, speranta si dragostea. Dar cea mai mare dintre acestea este dragostea

5. Fii puternica. Fii curajoasa. Fii fara frica. Nu esti niciodata singura.

6. Nu iti face griji cu privire la nimic, in schimb, roaga-te pentru tot. Spune-i lui Dumnezeu de ce ai nevoie si multumeste-i pentru tot ce a facut pentru tine.

7. Ori de cate ori te simti neiubita, lipsita de importanta sau nesigura... aminteste-ti cine te iubeste.

8. Puterea vine dintr-o inima pura, dintr-o constiinta buna si dintr-o credinta sincera.

9. Sa nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta si cu adevarul.

10. Poate ca acesta este momentul pentru care ai fost creata.