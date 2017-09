Life Eternal a realizat un videoclip capodopera care combina scene de film relevante cu un discurs al lui Alan Watts despre alegerile noastre. Watts este un faimos filozof occidental care articuleaza ideologiile estice. In acest clip, el ofera o imagine inestimabila despre luarea deciziilor constiente, ingrijoratoare, despre increderea in propria persoana, aspectele incontrolabile si cum sa facem alegeri intuitive.

foto interior si prima pagina: Vladimir Sazonov, Shutterstock

Si daca te gandesti suficient de mult, vei realiza ca nu ai fi putut niciodata sa analizezi fiecare detaliu si aspect al situatiei. Informatia pe care ar trebui sa o analizezi la fiecare situatie pentru care trebuie sa iei o decizie este infinita.

"Nu stii de unde provin deciziile tale, ele apar ca niste sughituri. Si atunci cand iei o decizie... Oamenii sufera si se framanta mult prea mult atunci cand iau decizii.

Asadar, ce faci? Intri in panica, gandindu-te la ce trebuie sa faci in continuare. Cei care isi fac griji sunt, de fapt, oamenii care se gandesc la toate lucrurile pe care nu le pot controla... la ce s-ar putea intampla. Alegerea este actul de ezitare pe care il facem inainte de a lua o decizie. Este acea sovaiala din interiorul nostru. Astfel, suntem intotdeauna prinsi intr-o incertitudine si ajungem sa ne intrebam "Oare aleg ce trebuie? Fac ceea ce este corect?" Si iata cum ne lipseste acea incredere in sine. Si fix aceste ganduri si incertitudini sunt cele care ne predispun la alte greseli. Dar daca ai incredere in tine, este posibil sa nu mai faci alegeri gresite.

Trebuie sa iti imaginezi ca esti un nor. Sa te vezi pe tine insuti precum un nor... in carne si oase. Pentru ca, vezi tu... norii niciodata nu fac greseli. Ai vazut vreodata un nor cu o forma gresita? Ai vazut vreodata un val in mare proiectat gresit? Nu... pentru ca norul si valul fac intotdeauna ceea ce trebuie sa faca. Dar daca te vei trata pe tine insuti asa cum trebuie, ca si cum ai fi un nor sau un val, vei realiza ca NU poti face greseli oricat de mult ai incerca. Chiar daca iei o decizie care pare dezastruoasa, intr-un fel sau altul, toate problemele se vor rezolva. Apoi, prin aceasta realizare iti vei dezvolta o anumita incredere in propria persoana si astfel vei avea incredere si in intuitia ta.