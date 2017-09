"Cand nu voi mai fi, invataturile mele sa va fie ghid in viata."

Cu trei luni inainte de disparitia ta, Buddha s-a adresat discipolilor sai si a spus:

"V-am invatat tot ce stiam in cei 45 de ani. Trebuie sa invatati bine si sa pretuiti aceste lectii. Trebuie sa le practicati si sa ii invatati si pe altii. Ele vor fi de mare folos pentru bunastarea celor vii si pentru bunastarea celor care vin dupa noi.

Anii mei sunt acum plini. Durata de viata ramasa este scurta. In curand, va trebui sa va parasesc. Dar va rog sa fiti cu sufletul curat si cu mintea pura. Oricine isi urmareste neobosit invatatura va merge dincolo de ciclul nasterii si a mortii."

Atunci cand a fost intrebat pe cine vor asculta oamenii cand el nu va mai fi, Buddha a raspuns:

"Ce asteptati de la mine? Am predicat adevarul toata viata. Nu va ganditi ca lectiile mele se vor termina in curand. Ca nu veti mai avea un maestru printre voi. Nu ganditi asa. Cand voi pleca, invataturile mele sa va fie ghid de viata.

Am ajuns la sfarsitul zilelor mele. Asa cum un carucior uzat mai poate cara doar cateva mancaruri, si corpul meu ma mai poate cara putin timp. Prin urmare, fiti o lampa care straluceste in intuneric si un refugiu pentru voi insiva. Nu cautati alt refugiu. Adevarul sa fie lampa si refugiul pentru voi. Nu cautati lumina in alta parte, o aveti in suflet."

La varsta de 80 de ani, chiar de ziua lui, Buddha a murit fara a arata puteri supranaturale. El ne-a invatat ca iubirea este in noi toti si ca viata trebuie traita in prezent.

Mai jos va las cu cel mai frumos citat al lui Buddha:

"Sa fim tot timpul recunoscatori: poate n-am invatat prea multe lucruri azi, dar cel putin am invatat cateva. Daca n-am invatat nici macar atat, macar nu suntem bolnavi. Si daca totusi suntem bolnavi, cel putin suntem in viata. Sa fim recunoscatori pentru aceste lucruri.