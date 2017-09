Relatiile longevive si fericite nu sunt rezultatul unei strategii elaborate sau a unei munci sisifice. Trei factori simpli si usor de pus practica pot duce la trairea celor mai frumoase experiente alaturi de persoana iubita sau la salvarea unei relatii de cuplu. Iata care sunt acestia.

foto interior si prima pagina: pink panda, Shutterstock

1. Compatibilitatea

Te-ai indragostit la un moment dat. Ce anume te-a atras la el? Chiar mai important decat atat, arunca o privire asupra ta! A fost un foc de paie, o atractie fizica sau, pur si simplu, ai descoperit ca aveti foarte multe lucruri in comun si ca valorile voastre de viata sunt foarte asemanatoare? Mai intreaba-te daca esti inca acea persoana fara de care el nu isi putea imagina viata? Ce s-a intamplat pe parcurs? Aveti grija de tine si recapata-ti controlul asupra vietii tale. Refaceti conexiunea intiala si indragostiti-va din nou.

De cate ori ai auzit povesti despre persoane care au fost orbite de divort? Cum de nu si-au dat seama de cat de nefericit era iubitul lor in timp ce locuiau sub acelasi acoperis? Cum s-a putut ajunge atat de departe? Raspunsul este lipsa de comunicare. Ne schimbam de-a lungul anilor, crestem, fie impreuna, fie separat. In loc sa va indepartati, iubiti-va si incurajati-va reciproc, ajutandu-va sa deveniti mai buni prin intermediul relatiei voastra.

3. Angajamentul

Un cuplu, la inceputul casatoriei, a decis impreuna sa nu se gandeasca niciodata la divort. Aceasta decizie i-a ajutat sa ia decizii atunci cand lucrurile nu au mai fost chiar atat de roz. Impartasirea vietii cu o alta persoana inseamna nu neaparat compromis si sacrificiu, ci gasirea unei cai de mijloc. Atunci cand pasesti pe aceasta cu bucurie, construiestifundatia unei familii stabile si durabile.

Daca ti se pare coplesitor, nu dispera. Ia-o treptat. Fa zilnic pasi mici catre atingerea scopului tau. Poate fi ceva simplu precum un compliment adresat jumatatii sale sau ceva mai elaborat precum o evadare in doi intr-un weekend romantic. Doua dintr cele maiputernice cuvinte din lume sunt Eu sunt. Felul in care continui aceasta propozitie este foarte important. Ce sentimente iti ghideaza pasii? Iubirea si recunostinta sau frustrarea si nerabdarea? Atunci cand ai incredere si te astepti la ceea ce este mai bun, viata si cel de langa tine iti raspund pe masura.