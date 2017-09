Relatiile fericite sunt compuse din sute si sute de lucruri mici. Unul dintre ele este increderea. Toti suntem de acord ca este important sa ai incredere in partenerul tau. Cu toate acestea, unii oameni nu pot trai fara a-si insela partenerii. Pentru ei, este doar o chestiune de timp.

Am gasit pe BrightSide diferite tipuri de persoane pe care ar trebui sa le eviti. Doar iti vei pierde timpul si, probabil, vei ajunge sa si suferi de pe urma lor:

1. O persoana narcisista

O persoana narcisista nu este niciodata multumita cu dragostea unei singure persoane. Acest tip de persoana doreste admiratia tuturor si cauta constant partenerul perfect, crezand ca relatia sa actuala nu este suficient de perfecta pentru a o continua. Si da vina pe toata lumea... insa niciodata pe el.

2. O persoana foarte romantica

Procesul de seductie si crearea unei noi relatii sunt foarte importante pentru o persoana romantica. Astfel de oameni iubesc noul si nu pot ramane in rutina deoarece se plictisesc destul de repede. Pentru a evita acest lucru, o persoana excesiv de romantica gaseste mijloace noi de divertisment care sa ii aduca fericirea. Ei urasc orice limitari si au nevoie de libertate.

3. O persoana care nu are incredere in ea

Sunt momente in care nu avem incredere in noi. Cu toate acestea, daca o persoana nu stie sa isi traiasca propria viata si are nevoie in mod constant de aprobarea altcuiva poate fi un semn periculos. Cand astfel de oameni vad cel mai mic indiciu de instrainare, incep imediat sa caute o noua relatie in care totul va fi diferit. Toate aceste lucruri servesc ca afirmare pentru ei.