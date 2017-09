Cu cat te gandesti mai mult la necunoscutele vietii (de cuplu), cu atat risti sa te simti impovarata de frici si temeri – unele justificate, alte irationale.

foto interior si prima pagina: Lolostock Shutterstock

Anxietatea in relatie apare pentru ca noi, ca indivizi, nu avem nicio certitudine ca lucrurile vor functiona, ca partenerul ne iubeste.

Aceasta incertitudine insa este si ceea ce face o relatie de cuplu sa fie incitanta. Din pacate, tot ea aduce anxietatea in relatie. Descopera ce spun specialistii de la She Knows despre temerile tale:

“Cand incepem o relatie, sunt foarte multi factori necunoscut si, cand ne focusam pe viitor, pe ce s-ar putea intampla, nu facem altceva decat sa devenim anxiosi”, spune psihologul de cupluri Karin Anderson pentru She Knows. “Nu este deloc distractiv, dar este normal!”.

