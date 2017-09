Daca te afli prinsa intr-o relatie in care nu te simti bine, fa-ti curaj si pleaca! Nu trebuie sa te fortezi sa fii cu cineva care continua sa te faca sa te indoiesti de tine. Nu trebuie sa te prefaci ca nu iti simti inima ranita de fiecare data cand cineva iti manipuleaza emotiile si iti ofera scuze lipsite de sens.

Nu esti obligata sa ramai intr-o relatie doar pentru ca esti de foarte mult timp. Dragostea nu este masurata dupa durata petrecuta cu o persoana. Poti alege sa iesi din aceasta relatie oricand iti doresti. Si ar fi bine sa o faci cat mai repede pentru a evita toata suferinta.

Poti pleca de langa persoana care esti singurul motiv al lacrimilor varsate in miez de noapte. Poti incheia o relatie cu cineva care este in mod clar persoana nepotrivita pentru tine. Poti incheia o relatie in care faci intotdeauna compromisuri... si nu primesti niciodata nimic in schimb.

Nu meriti sa traiesti in negativitate.

Nu meriti sa iti faci griji de fiecare data cand nu esti sunata. Nu meriti sa stai sa astepti un mesaj. Nu meriti sa te intrebi constant daca ai facut ceva gresit.

Nu meriti promisiuni care nu se intampla niciodata. Nu meriti cuvinte false. Nu meriti indiferenta. Nu meriti o iubire traita in durere.

TU MERITI o dragoste ce va declansa un incendiu in sufletul tau. O iubire care iti va scutura lumea, iti va schimba perspectiva asupra vietii si va da peste cap tot ce stii despre suflete pereche. Meriti o dragoste atat de mare incat nu o poti cuprinde cu inima ta.

Meriti o iubire care sa te faca sa sari cat poti de sus si sa tipi in gura mare cat esti de fericita.

Meriti o iubire deschisa. O dragoste puternica, ce te ajuta si pe tine sa fii indrazneata si sa lupti pentru ceea ce iti doresti. O dragoste remarcabila ce nu poate fi uitata niciodata. O dragoste adevarata intre tine si persoana care nu va ascunde niciodata nimic fata de tine.