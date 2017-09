Intr-un cuplu exista multe momente dificile. Pana la urma, sunteti persoane distincte, de sex diferit, cu educatie diferita. Doi oameni total diferiti, in aceeasi casa.

Unele probleme in relatie pot fi solutionate. Poate nu petreceti prea mult timp impreuna. Poate ca nu mai stati de vorba. Exista solutii pentru astfel de probleme in relatie. Insa exista si momente grele ce va pun la grea incercare. Terapeutii de cuplu au dezvaluit pentru Huffington Post cele 8 probleme in relatie care nu au rezolvare.

Sarcasm, aratat cu degetul, ochi dati peste cap. Toate vor eroda relatia voastra de cuplu, in timp, daca nu rezolvati aceste probleme. Dispretul in cuplu este cel mai bun indicator ca se va ajunge la divort.

foto interior si prima pagina: areebarbar, Shutterstock