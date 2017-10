Daca simti ca te afli intr-un moment dificil al vietii tale, asculta aceasta piesa.

Un cititor spune ca "aceasta este melodia pe care probabil o auzim cand intram in rai."

Aniron este o melodie ce face parte din coloana sonora a trilogiei Stapanul Inelelor (Lord of the Rings) si inseamna "Eu doresc" in limba elfilor, informeaza Wikipedia.

Piesa a fost compusa si cantata de Enya, iar versurile au fost scrise de Roma Ryan, si este considerata una dintre cele mai frumoase melodii ale tuturor timpurilor.

Pe Youtube am gasit o varianta perfecta pentru meditatie deoarece contine si un videoclip pe masura - este vorba despre un drum facut cu masina prin padure, in timp ce pe fundal se aude vocea de inger a Enyei. Aceasta este varianta de 7 minute, perfecta pentru o sedinta completa de relaxare a sufletului.

Daca cea mai importanta regula in viata este sa iti asculti inima, ei bine aceasta piesa te ajuta sa intri in conexiune cu eul tau, sa te regasesti, sa iti intelegi emotiile si sentimentele si sa scapi de toate gandurile negative acumulate in mintea ta.