Eckhart Tolle este unul dintre cei mai cunoscuti scriitori ai timpurilor noastre, autor al celebrelor carti The Power of Now si A New Earth: Awakening to your Life's Purpose. Potrivit Wikipedia, in anul 2008, Tolle a fost numit de catre un redactor New York Times "cel mai popular autor spiritual din Statele Unite ale Americii."

sursa foto interior si prima pagina: Wikipedia

Noi am adunat cele mai frumoase citate ale lui Eckhart Tolle care promit sa fie adevarate lectii de viata deoarece ne vor ajuta sa gasim puterea de a trece peste momentele dificile si de a ne vindeca inima ranita.

1. Nu aranjandu-ti altfel circumstantele vietii iti vei gasi linistea, ci dandu-ti seama cine esti la cel mai profund nivel.

2. De mii si mii de ani, am trait identificandu-ne cu mintea conditionata, din care a rezultat un simt limitat si iluzoriu al sinelui, un eu infim, care se lupta in permanenta, fiind vesnic temator, nelinistit si in conflict cu el insusi si cu ceilalti. Acum ne deschidem catre starea naturala a sinelui nostru, unificat cu Prezenta Divina – vastul taram al constiintei sau inteligenta universala insasi, in care mintea ganditoare este doar un mic aspect. Acesta este taramul pacii launtrice, din care iau nastere toate aspectele care fac ca viata sa merite a fi traita: creativitatea, pacea, vioiciunea, bucuria, iubirea.

3. Cauza principala a nefericirii nu este situatia, ci gandurile tale cu privire la aceasta.

4. Focalizati-va atentia pe emotiile din voi. Acceptati-le existenta. Nu le ganditi, nu lasati ca emotia sa devina gand. Nu judecati sau analizati; observati doar. Deveniti constienti de senzatiile legate de emotii dar si de cel care observa, Observatorul Tacut.

5. Dincolo de fericire si nefericire se afla pacea.

6. Dati-va seama ca momentul prezent este tot ce aveti. Transformati clipa Acum in principalul focar de atentie al vietii dumneavoastra. Spuneti mereu ”da” momentului prezent.

7. Alege-le pe cele cu care rezonezi si aplica-le in viata ta. Dupa ce reusesti sa bifezi una poti trece la urmatoarea si tot asa. Recomandarea mea ca prim pas, ar fi sa alegi pentru inceput un punct care iti place si sa il introduci in viata ta. Observa-i rezultatele, si treci mai apoi la urmatorul.