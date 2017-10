Textul de mai jos circula pe retelele de socializare si pare sa ii apartina lui Jane Fonda, actrita, scriitoare si profesoara de fitness. Castigatoare a doua premii Oscar, Fonda (care in decembrie implineste 80 de ani) ne indeamna sa ne traim viata, sa folosim banii pe care ii avem pentru a crea amintiri si sa fim fericiti cu ce avem.

Va invit sa cititi mesajul ei si, daca va place, sa il impartasiti cu persoanele dragi din viata voastra:

"Dupa ce ati trecut de 60 de ani, pentru ca nu mai aveti foarte multi ani in fata si pentru ca nu puteti lua cu voi nimic atunci cand va duceti, n-are rost sa mai fiti preocupati sa economisiti.

Asadar, cheltuiti banii pe care i-ati pus deoparte, faceti excursii, cumparati ce va face placere si daruiti ce va puteti permite. Nu va ganditi sa lasati chiar tot ce-ati agonisit copiilor si nepotilor, pentru ca nu vreti sa-i transformati in niste paraziti care asteapta cu nerabdare ziua in care veti muri. Nu va faceti griji despre ce-o sa se intample cu ei sau cum veti fi pomeniti, pentru ca atunci cand ne intoarcem in tarana nu mai auzim nici laudele si nici criticile. Timpul in care v-ati bucurat de viata pe pamant si de bunurile pe care le-ati agonisit cu atata truda se va sfarsi. Nu va framantati prea mult in legatura cu copiii, pentru ca si ei au destinul lor si or sa-si gaseasca, cu siguranta, drumul in viata. Nu fiti sclavul copiilor vostri! Tineti legatura cu ei, iubiti-i, ajutati-i cand au nevoie, dar in acelasi timp, bucurati-va cat mai puteti de banii pe care i-ati strans.

Viata inseamna mai mult decat munca. Pensionati-va cat de devreme puteti si bucurati-va de viata. Nu asteptati prea multe de la copiii vostri. Majoritatea isi iubesc parintii, dar vor fi prea ocupati cu serviciul si alte angajamente ca sa le fie de prea mare ajutor.

Cand sa ne oprim sa mai facem bani? Cat inseamna destul? O suta de mii? Un milion? Zece milioane? De pe zecile de hectare de teren pe care le posedati mancati cateva legume si o jumatate de paine pe zi; din cele trei case pe care le-ati construit, n-aveti practic nevoie decat de cativa metri patrati: un dormitor, o camera de zi, o baie si o bucatarie. Atata vreme cat aveti o locuinta si suficienti bani pentru hrana, imbracaminte si utilitati, stati foarte bine. Ar trebui sa fiti fericiti.