Manipulatorii fac parte din viata noastra, a tuturor. Cea mai obisnuita prada a lor sunt oamenii buni, cu suflet frumos. Ei au nevoie de cineva care simte nevoia de apropiere si de dragoste, de cineva care sufera, care este ranit si are nevoie de sustinere morala pentru a isi face jocul si a il face pe acest om sa se adapteze la starea si nevoile lor mereu in schimbare.

Este o experienta dureroasa sa iubesti sau sa fii iubit de un manipulator. Pentru ca tu crezi ca il poti salva si il poti ajuta sa se schimbe. Crezi ca poate deveni, in cele din urma, o persoana buna, generoasa, iubitoare. Si astepti. Te adaptezi. Iti amintesti vremurile bune, frumoase. Si ai uitat vremurile rele. Vrei ca relatia sa mearga mai departe. Si iata prin ce vrei trece luptand pentru aceasta relatie, potrivit iheartintelligence.com:

1. Nu stii niciodata ce urmeaza

Este tipic ca persoanele manipulatoare sa iti schimbe brusc starea de spirit. Sunt zambitoare si blande, iar in urmatoarea secunda pot fi dure si taioase. Cu ele nu poti anticipa cand vor exploda. De asemenea, este tipic pentru ele sa scoata in evidenta greselile facute de tine sub forma de acuzatii si nemultumiri.

Cuvantul lor nu conteaza prea mult - iti pot promite un lucru, dar daca apare ceva ce este mai confortabil si benefic pentru ei, se vor apara, isi vor rasuci cuvintele astfel incat sa se potriveasca noii lor idei. Si daca incerci sa le faci sa fie responsabile, vor gasi intotdeauna o cale de a deveni victima.