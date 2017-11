Te-ai gandit vreodata la cat de complexa este abilitatea de a alege pentru tine? In fiecare zi, fiecare persoana de pe acest pamant face sute de alegeri cu care isi modeleaza viata (in bine sau in rau).

Daca toti putem lua decizii... de ce sa nu alegem intotdeauna deciziile bune?

Raspunsul este simplu: atunci cand esti la o rascruce de drumuri, este natural sa alegi calea usoara, chiar si atunci cand stii ca cea dificila este cea corecta. Negativitatea este promovata in social media si este insotita de comentarii vicioase. Cati oameni au distrus relatii frumoase din cauza unor cuvinte si actiuni grabite?

Bunatatea, compasiunea si dragostea sunt umbrite de miscari de furie, gelozie si ura.

Insa avem capacitatea de a alege sa facem mai bine... sau putem alege sa cadem in intuneric, singuratate, tristete, ura. Daca nu poti face alegerea potrivita tot timpul (la urma urmei, nimeni nu este perfect), atunci alege cel putin aceste cinci modalitati puternice de a face schimbarile pe care doresti sa le vezi in lume:

1. Alege sa ierti

Impreuna cu abilitatea noastra de a alege vine si capacitatea de a ii ierta pe altii. Ura nu poate face decat sa dauneze corpului, mintii si spiritului tau. Vedem atat de multa ura si de spaima din cauza incapacitatii cuiva de a ierta pe altii. Ura provoaca cel mai rau lucru in tine si arata lumii ca nu poti renunta la mandria ta. Persoana care alege sa ierte (indiferent ca primeste sau nu scuze) este cea care este cu adevarat libera in cele din urma. Gaseste libertate in iertare si elibereaza-te de aceasta durere.

2. Alege recunostinta

A avea un suflet plin de bunatate este una dintre cele mai satisfacatoare senzatii pe care oricine le poate experimenta. Indiferent de circumstantele tale, gaseste ceva pentru care sa fii recunoscatoare. Nu lasa ca gelozia si invidia sa puna stapanire pe sufletul tau si sa umbreasca lucrurile frumoase din viata ta.