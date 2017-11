Este o regina... si trebuie tratata ca atare!

Dragi barbati, de-a lungul vietii voastre veti intalni multe femei diferite. Unele vor fi prea atasate de voi, altele prea indiferente. Unele va vor pune pe un piedestal, facandu-va centrul intregii lor lumi, altele vor deveni centrul lumii voastre. Insa o singura data in viata voastra veti intalni aceasta femeie care va diferita de toate, care te va face sa te intrebi de ce nu mai sunt femei in aceasta lume... aceasta femeie este o regina!

foto interior si prima pagina: Jacob Lund Shutterstock

Daca si tu ai fost vreodata norocos sa intalnesti o astfel de femeie, trebuie sa fi observat aceste semne:

1. Te inspira sa iti atingi adevaratul potential si sa realizezi lucruri marete fara a fi prea exigenta cu tine. Nu te va forta sa faci ce nu iti doresti pentru ca are incredere in tine; stie ca vei lua deciziile corecte.

2. Nu joaca jocuri copilaresti si nici nu incearca sa te faca gelos. Nu are nicio insecuritate legata de relatia voastra. Stie ce merita si nu simte nevoia de a continua sa dovedeasca asta pentru tine sau pentru ea.

3. Nu se comporta ca si cum toata lumea se invarte in jurul ei. Vrea dragoste si respect de la tine si este dispusa sa iti ofere acelasi lucru. Nu se va astepta sa renunti la pasiunile tale doar pentru ca ea sa fie fericita tot timpul.

4. Nu are nevoie de tine in viata ei 24/7. Prefera independenta si este de parere ca fiecare dintre voi trebuie sa aiba propria viata in afara acestei relatii. Amandoi va oferiti spatiu suficient pentru a investi in prieteni, familie si cariera.

5. Nu te-ai simtit niciodata anxios cand ai luat-o si pe ea la intalnire cu prietenii sau chiar cu parintii. Esti constient de faptul ca poate interactiona cu tot felul de oameni. Stie si ea ce subiecte sa discute cu oamenii din jurul tau.

6. Stie cum sa aiba grija de ea insasi. Nu doreste niciodata o relatie doar pentru a putea depinde de cineva - suport fizic, financiar si mental. Nu, este o femeie independenta care se poate descurca de minune pe cont propriu.