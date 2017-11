Stima de sine nu inseamna incredere in sine. Sunt doua lucruri complet diferite, dar carora trebuie sa le acorzi la fel de multa atentie. Multi oameni au probleme cand vine vorba de stima de sine, iar asta le afecteaza relatiile cu cei din jur. Stima de sine se poate imbunatati, atat la tine, cat si la ceilalti, daca o constientizezi.

Stima de sine nu inseamna nici sa arati bine, nici sa fii o tipa populara. Inseamna sa te apreciezi asa cum esti: cu defectele si greselile tale cu tot, scrie Psychcentral.com. Celor care au o stima de sine conditionata de lucrurile materiale din jur – cat de scumpa e masina pe care o conduc, cat de mare e casa pe care o au sau cat de scumpa e scoala la care isi duc copiii – le poate fi neclar ce si cat valoreaza ei insisi, in sine, fara obiectele din jur. Diferenta dintre o persoana care are o stima de sine buna si cineva care nu are stima de sine este data de constientizare. Daca stii care iti sunt punctele forte si punctele slabe si actionezi in viata fiind constienta de cine esti tu, de cat valorezi si daca te simti in siguranta, inseamna ca ai o stima de sine sanatoasa.

Dar nu intotdeauna stai bine cu stima de sine. Nici tu si nici cei din jur. Toti avem momente de slabiciune sau in care uitam de noi si de cat de valorosi suntem.

