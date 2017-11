Ceapa se bucura de veritabile proprietati antiseptice si antibacteriene si asta datorita cantitatii de sulf regasita in componenta ei. In plus ajuta organismul sa scape de radicalii liberi, avand o doza crescuta de antioxidanti.

foto interior si prima pagina: NUM LPPHOTO, Shutterstock

Daca te confrunti cu probleme respiratorii atunci sucul de ceapa este foarte util, mai mult de atat substantele pe care le contine sunt eficiente si impotriva diabetului, colesterolului, arteritei si impotriva afectiunilor cardiace.

Ceapa alunga starea de greata

Inca din cele mai vechi timpuri legumele si fructele au fost folosite pentru a hrani organismul si ulterior pentru a trata o serie de afectiuni. Senzatia de voma este una dintre neplacerile cu care cel putin o data in viata te-ai confruntat.

Citeste continuarea pe Realitatea.net