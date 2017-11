Cand faci lucrurile cu tot sufletul, simti un rau miscandu-se in tine, o bucurie.

Cand anxietatea iti agita sufuletul si te simti deconectata de trupul tau sau cand nu mai gasesti nimic de iubit, citeste macar un citat de-al lui Rumi.

Cuvintele lui Rumi nu iti ating doar mintea, ci si inima. In poemele si povestirile lui aflam mai multe despre dragoste decat din orice alta carte.

foto interior si prima pagina: Talha CELiK, Shutterstock

Nu doar citim cuvintele lui. Noi le experimentam. Intram si locuim in cartile lui si ajungem intr-o alta lume care ne hraneste dorinta de conexiune spirituala si apartenenta la Univers. Cu poemele lui Rumi, depasim existenta noastra materiala si ne indreptam catre bucurie, pace interioara si dorinta de baza a oricarui suflet de pe aceasta lume - iubirea.

Va invit sa cititi citatele de mai jos si sa le pastrati pentru acele momente in care nu va simtiti voi si aveti nevoie de o mana de ajutor pentru a merge mai departe:

1. Vreau sa cant precum canta pasarile. Fara sa-mi fac griji ca ma poate auzi cineva sau de ceea ce pot gandi altii despre mine.

2. Stii ce esti? Esti manuscrisul unei scrisori divine. Esti o oglinda ce reflecta un nobil chip. Universul nu se afla in afara ta. Priveste in interiorul tau, tot ceea ce iti doresti sa fii, tu deja esti.

3. Nu te multumi cu povesti, cu modul in care au mers lucrurile pentru altii. Dezvaluie-ti propriul mit.

4. Doar cu inima poti sa atingi cerul.

5. Sarcina ta nu este sa cauti dragostea, ci pur si simplu sa cauti si sa gasesti toate barierele dinauntrul tau pe care le-ai construit impotriva ei.

6. Alunga de la tine umbra ingrijorarii. Gandeste-te la Cine a creat gandul. De ce sa ramai in inchisoare,cand usa este larg deschisa?

7. Daca te-ai cunoaste pe tine insuti fie si pentru un moment, daca ai putea intrezari cea mai frumoasa fata pe care o ai, atunci nu ai mai dormita atat de profund in casa de lut. De ce nu te-ai muta in casa ta plina de bucurii si stralucire in fiecare colt? Tu esti purtatorul secret de comori, si asa ai fost intotdeauna. Nu ai stiu asta?

8. Ridica-ti cuvintele, nu vocea. Ploaia este cea care face florile sa creasca, nu tunetul.