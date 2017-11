Varza rosie contine pana la opt ori mai multa vitamina C decat varza alba, care are un continut de vitamina C mai mare decat portocalele, iar pigmentii care-i dau culoarea rosie ii confera un rol foarte important ca medicament.

foto interior si prima pagina: Larisa Blinova Shutterstock

Varza rosie contine de cateva ori mai multe vitamine decat surata sa verde-alburie, iar punctul forte al acestei legume este constituit de bogatia de pigmenti care ii dau culoarea purpurie-violacee si care au un efect de stimulare a imunitatii, antitumoral si antioxidant extrem de puternic.

Pentru efectele ei terapeutice este indicat a se consuma in stare cruda, sub forma de salata sau suc, si murata.

Fiind de cateva ori mai bogata in vitamina C decat portocalele si multe substante cu efect antioxidant, varza rosie este un adevarat medicament imunostimulator.

Citeste continuarea pe Realitatea.net