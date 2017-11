In momentele de stres si frustrare, o singura vorba frumoasa poate face diferenta in modul nostru de gnadire. Si tocmai de aceea am decis ca astazi sa impartasesc cu voi citatele de mai jos. Impreuna, ele servesc ca un mecanism sanatos de rezistenta si putere in fata dezamagirilor inevitabile ale vietii. Iar intelegerea modului de a face fata tuturor acestor lucruri pe care nu le poti controla este o abilitate nepretuita.

Aceste citate ne pot ajuta nu doar in momentele grele, ci pot fi adevarate mantre pe care sa le citim in mod regulat pentru a ne schimba mentalitatea si pentru a face fata problemelor neasteptate care apar in viata noastra.

20 de citate pentru a face fata lucrurilor pe care nu le poti controla

Va invit sa le cititi si voi. Poate ca va vor ajuta sufletul:

1. Ia decizii din inima si foloseste-ti capul pentru a le face sa functioneze

2. Cand n-am mai avut nimic de pierdut, am castigat totul. Cand am incetat sa mai fiu cine eram, m-am gasit pe mine insumi. Cand am cunoscut umilinta, chiar si atunci, mi-am continuat drumul si am inteles ca eram liber sa-mi aleg soarta.

3. Pot rezuma in doua cuvinte tot ce am invatat despre viata: merge inainte.

4. Sa fii tu insuti intr-o lume care incearca in mod constant sa te faca sa devii altcineva este cea mai mare implinire.

5. Primul pas catre succes este facut atunci cand refuzi sa fii prizonierul mediului in care te desfasori.

6. Suferinta apare in momentul cand asteptam ca ceilalti sa ne iubeasca in felul dorit de noi, iar nu asa cum ar trebui sa se manifeste iubirea – liber, nestapanit, calauzindu-ne cu forta, impiedicandu-ne sa ne oprim.

7. Exista intotdeauna o intamplare in viata noastra care este responsabila de faptul ca am incetat sa progresam. O trauma, o infrangere foarte amara, o deziluzie in dragoste, chiar si o victorie pe care nu o intelegem cum trebuie ne face in cele din urma sa devenim lasi, ca sa nu spunem mai multe.

8. Cand lucrurile par sa nu iasa asa cum vreau eu, exista un motiv. Iar planul cosmic are pentru mine planuri mult mai grandioase decat cele la care ma gandisem.

9. O greseala este pur si simplu un alt mod de a face lucrurile.

10. Raspandeste lumina, iar intunericul se va risipi de la sine.