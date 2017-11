Primul pas pentru a trai viata pe care ti-o doresti cu adevarat este sa recunosti ca este posibil sa nu fii fericita. Sa incerci sa gasesti puterea de a te ridica, de a te ambitiona si de a merge mai departe, luptand pentru visurile tale.

Mama mi-a spus la un moment dat ca inca vede o tanara optimista in fata ei, o tanara pasionata si plina de viata, insa ca trebuie sa caut in adanc sufletului meu si sa ma reconectez cu acea persoana pe care ea o vede.

Iata care sunt cele 2 lucruri dificile pe care trebuie sa le faci daca vrei sa traiesti cu adevarat:

In cele din urma, majoritatea dintre noi ajung sa se multumeasca cu o mica parte a vietii lor. Renuntam la anumite idealuri si visuri si facem compromisuri. Invatam treptat ca nu putem avea tot ce ne dorim si ca nu putem controla tot ce se intampla in viata noastra. Insa, daca acordam o atentie deosebita, invatam, de asemenea, ca putem face tot ce este mai bun si putem obtine tot ce ne dorim... trebuie doar sa invatam sa ne gestionam in mod corespunzator timpul, energia si atitudinea.

Si aceste realizari conduc in mod colectiv la o intrebare interesanta: Cand trebuie sa renunti sau sa faci compromisuri si cand trebuie sa te lupti in continuare pentru ceea ce doresti sa obtii?

Nu exista un raspuns la aceasta intrebare, insa atunci cand intampini o situatie care te forteaza sa alegi intre un compromis si lupta impotriva obstacolelor, ai putea sa ajungi sa te intrebi... "Chiar am nevoie de asta... sau doar vreau asta?"

Capacitatea de a diferentia nevoile de dorinte este esentiala in fiecare plimbare a vietii. Alege bataliile cu intelepciune si nu lasa ca perfectiunea sa devina dusmanul tau. Concentreaza-te asupra lucrurilor care conteaza si renunta la cele care nu conteaza.