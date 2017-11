O lista frumoasa cu lucrurile pe care sa incepi sa le faci pentru sufletul tau. Poate fi o lista pentru urmatorul an sau o lista cu lucruri pe care sa le pui in aplicare imediat dupa ce citesti acest articol. Incepe sa faci asta pentru tine... si vei vedea schimbarile:

1. Incepe sa te ierti si sa ii ierti si pe cei din jurul tau.

Toti suntem raniti de propriile decizii (si de deciziile altora). Si, in timp ce durerea acestor experiente este una normala, uneori dureaza prea mult pentru a trece peste astfel de momente. Retraim durerea de mai multe ori si ne confruntam cu numeroase dificultati in a merge mai departe. Iertarea este remediul. Asta nu inseamna ca stergi trecutul sau uiti ce s-a intamplat. Inseamna ca renunti la resentimente si la durere si, in schimb, alegi sa inveti din incident si sa mergi mai departe cu viata ta.

2. Incepe sa ii ajuti pe cei din jurul tau

Ai grija de oameni. Ghideaza-i daca stii o cale mai buna. Cu cat ii ajuti mai mult pe ceilalti, cu atat ei vor fi dispusi sa te ajute. Iubirea si bunatatea vin cu iubire si bunatate la schimb.

3. Incepe sa iti asculti vocea interioara

Daca te ajuta, discuta ideile pe care le ai cu cele mai apropiate persoane din jurul tau (persoane in care stii ca poti avea incredere), accepta sfaturile lor, insa asigura-te ca iti poti urma si intuitia. Fii sincera cu tine. Spune ce ai de spus, fa ce stii ca este bine pentru inima ta.