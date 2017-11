Meditatia este o modalitate excelenta de a ne simti mai bine smai usoara, exista zile in care nu pur simplu ne gasim timp si pentru asta. Sau poate esti departe de casa, in situatia in care trebuie sa iti gestionezi emotiile si sa iti schimbi starea de spirit cat ai pocni din degete. Iata trei instrumente cu rezultate garantate pe care le ai la indemana in orice moment.

foto interior si prima pagina: Volodymyr Tverdokhlib Shutterstock

1. Arata-ti aprecierea

In afara de a fi recunoscatoare pentru lucrurile pe care le ai, arata-ti aprecierea pentru acestea. Ce anume apreciezi la partenerul tau, casa ta sau locul tau de munca? Apoi nu te sfii sa rostesti aceste lucruri cu voce tare. Le vei da o putere mai mare. Pe masura ce cultivi aprecierea pentru lucrurile din jurul tau, atentia ta se indeparteaza de la lipsa sau ceea ce nu functioneaza si se concentreaza pe abundenta si ceea ce este bun in viata ta. Cu cat iti vei arata mai mult aprecierea, cu atat mai te vei simti mai bine in sufletul tau.

2. Inspira. Tine-ti respiratia. Expira

Atunci cand simti ca te cuprinde o stare de neliniste sau esti curpinsa de emotii negative, aminteste-ti de puterea respiratiei.

Respira adanc si imagineaza-ti ca inspiri toata negativitatea din jurul tau. Tineti-ti respiratia timp de 3 secunde. Apoi expira vizualizand cum elimini toata negativitatea. Apoi inspira din nou adanc si imangineaza-ti ca este vorba despre pozitivitatea din jurul tau. Tine-ti respiratia timp de 3 secunde. Expira apoi toata negativitatea care a mai ramas in tine.

Aceasta tehnica te va ajuta sa te constientizezi negativitatea pe care o simti in interiorul, sa o eliberezi si sa te umpli de energie pozitiva.

3. Revino in momentul prezent.

Uneori, este bine sa te relaxezi si sa renunti. Nu poti controla totul. Iesi din minte si concentreaza-te asupra corpului tau. Singurul control real pe care il ai este in prezent. Vino aici. Deschide ochii larg, priveste in jur, atinge. Simte-ti temperatura corpului, mirosurile camerei in care te afla. Ascult toate sunetele pe care le-ai ignorat pana atunci fara ca macar sa iti dai seama.Vino cu constiinta ta in momentul prezent. Uita de ganduril si de nevoia de a controla.